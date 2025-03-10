Вопрос гарантий безопасности со стороны США, которые могут иметь решающее значение для обеспечения прочности любого мирного соглашения, пока на паузе.

На этой неделе в Саудовской Аравии состоится встреча официальных представителей США и Украины. Стороны будут говорить, в частности, о сроках и объеме начального прекращения огня в войне с Россией.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что Вашингтон и Киев также обсудят многочисленные точки напряженности, которые все еще нуждаются в урегулировании. Переговоры пройдут на фоне громких решений в Белом доме – в том числе, паузы в предоставлении Украине как военной помощи, так и важных разведывательных данных.

Трамп прибегнул к таким шагам, чтобы убедить Зеленского "согласиться на частичное перемирие, которое бы сделало возможным переговоры о прекращении трехлетнего российского вторжения". К обязательствам по перемирию было привязано и соглашение по добыче полезных ископаемых. Его подписание должно было состояться еще 28 февраля, однако после скандала в Белом доме этого не произошло. На днях американский президент заявил, что все еще верит в подписание соглашения.

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На прошлой неделе президент Украины говорил, что готов к прекращению огня, если Россия согласится прекратить авиаудары и военно-морские операции. За этим должен последовать обмен пленными как способ установления доверия, заявил украинский президент лидерам Европейского Союза в Брюсселе.

Источники издания в Москве утверждают, что Россия готова обсуждать временное перемирие в Украине при условии "прогресса в окончательном мирном урегулировании". При этом никаких публичных признаков о готовности российского правителя Владимира Путина к компромиссу не было.

"По словам людей, знакомых с ходом переговоров, советники Трампа набрасывают план, как можно ослабить санкции, наложенные на Россию из-за войны, включая ограничение цен на продажу российской нефти. Обязательство по частичному перемирию между Россией и Украиной, если оно будет достигнуто, будет рассматриваться как первый шаг к переговорам о более постоянном урегулировании и может привести к снятию ограничений с Киева со стороны США", – говорится в материале.

Размер украинской армии, как и сферы ее применения, станут неотъемлемой частью вопроса перемирия, и, вероятно, еще одним пунктом разногласий с Москвой. В то же время вопрос гарантий безопасности со стороны США, которые могут иметь решающее значение для обеспечения прочности любого мирного соглашения, пока на паузе, говорят чиновники.

Тем временем в Европе нарабатывают собственные предложения по предоставлению Украине гарантий безопасности. На этой неделе в Париже состоится встреча руководителей оборонных ведомств ряда стран. Хотя официальные лица в Британии и Франции дали понять, что в этих гарантиях нужно и участие США, Трамп пока не взял на себя никаких обязательств. До сих пор остается непонятным, предоставят ли в Штатах другие гарантии, кроме тех, которые непосредственно связаны с соглашением о добыче полезных ископаемых.

Переговоры в Саудовской Аравии: другие новости

США ожидают "существенного прогресса" в переговорах с Украиной в Саудовской Аравии. В частности, стороны будут говорить и об обмене разведданными, говорит спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф. Он акцентировал, что в Вашингтоне "никогда не отключали разведку для чего-то оборонного, что было нужно украинцам".

Между тем The Washington Post пишет, что в администрации Трампа полны надежд, что Украина готова к мирному соглашению. Американские официальные лица утверждают, что восстановление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины, поскольку Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом.

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