Оккупанты объединяют БТГр, утратившие боеспособность.

На Донецком направлении оккупанты формируют сводные подразделения. Они создали новую БТГр из тех, которые утратили боеспособность. А часть войска отправили на восстановление сил.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в свежей сводке с фронта.

"На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, обнаружено формирование сводных подразделений. Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр", — сообщили в Генштабе.

Противник также вывел из зоны активных сражений подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса. Их отправили восстанавливать боеспособность после ощутимых потерь.

Напомним, согласно заявлению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты наступают вдоль трассы Бахмут-Лисичанск. Населенные пункты возле нее находятся под беспрерывными обстрелами. Рашисты стремятся перерезать маршрут, чтобы взять украинских защитников в оцепление. Однако группировка ВСУ на Луганщине не отрезана.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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