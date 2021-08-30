На месте побывали сотрудники гуманитарного центра "Пролисок", работающего при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.

В результате обстрела боевиками Золотого-4 в Луганской области снаряд попал в крышу частного дома в селе Хутор Вольный.

Об этом сообщает гуманитарная миссия "Пролисок" на своей странице в Facebook".

Обстрел произошел в воскресенье, 29 августа, около шести утра. Никто из мирных жителей не пострадал.

На месте побывали сотрудники гуманитарного центра "Пролисок", работающего при поддержке Агентства ООН по делам беженцев. Они заметили повреждения в жилом доме по улице 2-я Вольная – снаряд пробил крышу.

63-летний хозяин дома на тот момент находился в летней кухне, поэтому не пострадал.

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Автор: Денис Прядко