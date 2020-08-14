"Десятки осколков прошили тело": стало известно состояние бойца, раненого накануне на Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который накануне подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сейчас находится в областной клинической больнице Днепра.
О его состоянии в Facebook рассказал главврач медучреждения Сергей Рыженко.
Раненому бойцу, по информации врача, 37 лет, он родом из Николаева.
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"Противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Один боец погиб на месте. Александр с тяжелыми ранениями бортом доставлен в Мечникова на аппарате ИВЛ. Состояние крайне тяжелое. Открытая черепно-мозговая травма. Десятки осколков прошили тело. Один из них повредил правый глаз. Множество осколков в голове, лице, шее, грудной клетке, передней брюшной стенке, в конечностях. Переломы пальцев рук и ног, термические ожоги головы, лица, правой руки", - написал он.
По словам Рыженко, бойцу спасли правый глаз, впереди у него долгое лечение. "Верим, что выживет", - добавил он.
Ситуация на Донбассе: что известно
- Вчера на Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один украинский боец погиб, еще один получил ранение.
- Сутки в районе ООС прошли без обстрелов, но с нарушениями "тишины" боевиками.
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