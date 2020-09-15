Раненых доставили в больницу Торецка, их состояние стабильное.

В результате подрыва на растяжке в Донецкой области получили ранения двое украинских военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Сегодня, 15 сентября, около 11:40 в районе населенного пункта шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, предположительно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский", - говорится в сообщении.

Оба раненых доставлены в больницу в Торецке, их состояние стабильное, удовлетворительное.

"Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации. Идет полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой мы располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", - добавили в пресс-центре.

В зоне ООС 15 сентября подорвался боец

Напомним, сегодня в районе населенного пункта Водяное на Донбассе во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Воин получил ранение средней степени тяжести, он госпитализирован.

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Автор: Леся Лещенко