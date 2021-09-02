Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

На Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранение украинский военнослужащий.

Как сообщается в вечерней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил от начала суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное", - говорится в сводке.

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников неподалеку Золотого-3, Новомихайловки и Красногоровки.

Читайте такжеУкраинские военные тренировались отражать вражеские авиаудары при помощи ЗРК (видео)Они применяли противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, а также минометы и артиллерию.

В ответ на обстрелы украинские защитники открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями образцов вооружения.

Как ранее сообщал УНИАН, на Донбассе 1 сентября в результате обстрела со стороны вооруженных формирований РФ один из военнослужащих Украины получил осколочное ранение. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

Автор: Инна Андалицкая