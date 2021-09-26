Российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, осуществив прицельные обстрелы позиции подразделений ВСУ.

С начала суток российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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В направлении Лебединского противник вел огонь из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Марьинки наемники применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Нью-Йорк враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военнослужащие открыли адекватный ответный огонь и вынудили противника прекратить огневую активность.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 25 сентября, вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня и ранили украинского бойца. Воин находится в лечебном учреждении. Украинские военные открывали ответный огонь.

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Автор: Тамара Отовская