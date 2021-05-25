Потерь среди украинских военных нет.

За прошедшие сутки, 24 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-службы ООС.

Как сообщается, вблизи Авдеевки и Невельского наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку Водяного противник совершил обстрел из ручных противотанковых и подствольных гранатометов. В пригороде населенных пунктов Павлополь и Пивденное оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле Песков – из стрелкового оружия.

Также вчера российско-оккупационные войска применили против мирных жителей противотанковый ракетный комплекс. Обстрел был осуществлен в направлении населенного пункта Шумы, где с середины мая действуют гарантии безопасности на проведение ремонтно-восстановительных работ по обе стороны от линии разграничения.

"В результате обстрела одна из ракет попала в гаражный кооператив "Пивничный", вторая – в жилой дом в населенном пункте Пивничное. Маркировка на остатках ракет указывает, что эти боеприпасы российского производства и подтверждает непосредственное участие Российской Федерации в развязывании агрессии и совершении преступлений против человечности в Украине", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК оперативно верифицировала обстрел и с помощью установленного координационного механизма проинформировала СММ ОБСЕ.

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Как сообщается, на обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за минувшие сутки нет.

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Автор: Екатерина Лиманская