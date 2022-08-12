Женщину с телесными повреждениями во время патрулирования обнаружили полицейские, которые сразу оказали ей первую домедицинскую помощь и передали бригаде экстренной медицинской помощи.

На Черниговщине женщина подорвалась на вражеской "растяжке", в результате чего получила телесные повреждения.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

Согласно сообщению, во время патрулирования полицейские группы реагирования патрульной полиции Черниговского района увидели на обочине женщину с велосипедом.

Она не могла самостоятельно двигаться, а одежда была пропитана кровью. Полицейские сразу вызвали медиков, а до их прибытия оказали женщине первую домедицинскую помощь.

Во время общения с пострадавшей полицейские узнали обстоятельства ее травмирования. Оказывается, женщина проигнорировала категорический запрет посещать леса на Черниговщине и отправилась за грибами.

Примерно метрах в 300 от того места, где ее обнаружили полицейские, потерпевшая задела "растяжку" — взрывную ловушку, установленную военными РФ во время оккупации части области.

Полицейские передали женщину медикам скорой помощи. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Продолжаются полицейские мероприятия.

В полиции напомнили, что сейчас действует запрет на посещение лесов в Черниговской области, так как опасность наткнуться на боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

Ситуация на Черниговщине:

17 июля 2022 года стало известно о том, что в селе на Черниговщине рашисты устроили схрон и оставили растяжку.

В схроне было 5 ручных гранат с запалами, более 150 патронов для крупнокалиберного пулемета, 2 противотанковые мины, а также российские бронежилет и сухой паек.

23 июля на Черниговщине нашли сразу два тайника оккупантов.

11 августа на Черниговщине разоблачили двух братьев, которые незаконно переправляли граждан в Беларусь

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