На Черниговщине местные жители восстановили взорванный мост между двумя селами в Сновской общине.
Об этом сообщили в Сновском городском совете.
Согласно информации, после того, как оккупанты взорвали мост между Заречьем и Смячью, крестьяне остались отрезанными от центра общины. "Не было возможности доехать до больницы и доставить хлеб, потому что вместо 12 метров моста была пропасть", - отметили в горсовете.
Для восстановления проезда через реку жители села Смяч сплотились и сами восстановили мост.
По информации Службы автомобильных дорог в области, на Черниговщине во время военных действий было уничтожено или повреждено 16 мостов и путепроводов.
Напомним, ранее на Черниговщине крестьяне заполнили бензовоз оккупантов ржавой водой с грязью.