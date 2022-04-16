Без моста крестьяне не имели сообщения с центром общины.

На Черниговщине местные жители восстановили взорванный мост между двумя селами в Сновской общине.

Об этом сообщили в Сновском городском совете.

Согласно информации, после того, как оккупанты взорвали мост между Заречьем и Смячью, крестьяне остались отрезанными от центра общины. "Не было возможности доехать до больницы и доставить хлеб, потому что вместо 12 метров моста была пропасть", - отметили в горсовете.

Для восстановления проезда через реку жители села Смяч сплотились и сами восстановили мост.

По информации Службы автомобильных дорог в области, на Черниговщине во время военных действий было уничтожено или повреждено 16 мостов и путепроводов.

Напомним, ранее на Черниговщине крестьяне заполнили бензовоз оккупантов ржавой водой с грязью.

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