Украинские защитники мужественно держат оборону.

На Авдеевском направлении, где в последние дни активизировались российские оккупационные войска, враг во время атак применяет достаточно много техники. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире телемарафона он отметил, на Авдеевском направлении враг кое-где применяет пехоту, а на некоторых участках "гонит в бой" немало военной техники.

"Враг идет бронегруппами, в частности на Авдеевском направлении, и большим количеством пехоты. А нашей артиллерии есть что делать, и потери врага об этом свидетельствуют", – отметил Штупун.

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По его словам, только в Донецкой области воины оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за сегодня уничтожили более 50 единиц военной техники врага, в частности, минимум 23 танка.

Штупун добавил, что на Авдеевском направлении украинские защитники мужественно держат оборону, отбили 10 атак врага только в районе Авдеевки.

Что касается оккупационных войск, то там наблюдается "сборная солянка": у врага воюют и свежемобилизованные с временно оккупированных территорий, и "Шторм Z", и мотострелковые части регулярной российской армии, и "довольно много танковых подразделений".

Ситуация в районе Авдеевки

Американский Институт изучения войны сообщает, что россияне пытаются окружить Авдеевку, но вряд ли это им удастся с имеющимися в этом районе силами. При этом эксперты отмечают, что 9 октября россияне начали локализованные наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области и юго-западнее Орехова на Западе Запорожской области, которые, вероятно, имеют целью отвести украинские силы от района Работиного.

11 октября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что такой активности со стороны РФ там не было с начала полномасштабного вторжения. Враг обстреливает позиции Сил обороны и бьет по городу.

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