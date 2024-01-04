Коваленко отметил, что с 2021 года эти ракеты стали запускаться в мелкосерийное производство.

Верифицировано первое применение зенитно-управляемые ракеты (ЗУР) 9М333. Падение маршевой части было зафиксировано в районе Авдеевки.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "ЗУР были созданы для ЗРК "Стрела-10М". Их испытания были завершены на Донгузском полигоне в Оренбургской области в 2020 году. С 2021 года эти ракеты стали запускаться в мелкосерийное производство", - сообщил аналитик.

Коваленко отметил, что эта ракета имеет три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, а так же автопилот и позиционировали ее российские пиарщики как ракету действующую по принципу "выстрелил-забыл". Она оснащена двигателем повышенной эффективности, а ее боевая часть была увеличена с 3 кг (ЗУР 9М37) до 5 кг.

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"А теперь, самое интересное - ЗУР 9М333 была спроектирована еще во времена СССР в 1980-е годы как замена на тот момент уже морально устаревших 9М37 для ЗРУ "Стрела-10"", - рассказал аналитик.

Он отметил, что на сегодняшний день не было верифицированных фактов применения оккупантами как ЗРК "Стрела-10М", так и ракет 9М333, что в свою очередь говорит о вынужденной отправке данных систем и данных немногочисленных ракет в зону боевых действий в Украине, с учетом уничтожения компонентов данного эшелона, без малого, за 2 года.

"Не удивительно и то, что такие ракеты и ЗРК были отправлены именно на Авдеевское направление, которое для российского командование сорвало своей обороной уже два дедлайна. Все на "Авдос"! Скоро так и Т-14 "Армата" там увидим?", - иронически поинтересовался Коваленко.

Вооружение российских оккупантов

Российские оккупанты часто используют на фронте в Украине странное оружие. Так ранее Александр Коваленко обращал внимание на систему ТОС-1А "Солнцепек", которая находится на вооружении российских оккупантов. Она странна своими антидроновыми сетками, а на шасси размещено РП-377ЛА "Лорандит", малогабаритное многофункциональное средство радиоконтроля, пеленгования и подавления.

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