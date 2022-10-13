Враг также постепенно готовится к боям за Херсон.

Контрнаступление ВСУ в западной части Херсонской области оголит фланг врага. А в оккупационной администрации заявили об эвакуации населения из Херсона, что свидетельствует о подготовке к боям за город.

Такими выводами поделилась британская разведка в свежем отчете о ситуации на фронте в Украине.

"После отступления примерно на 20 км на севере Херсонского сектора в начале октября российские войска, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Мыловое. Вдоль этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западном участке, где продвижение украинских войск означает, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Большинство российских войск на этой линии фронта остаются недоукомплектованными подразделениями ВДВ", — сообщили в британской разведке.

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Отдельно в отчете сказано о подготовке к боям за Херсон. В оккупационной администрации отдали приказ об эвакуации гражданского населения из города. Это означает, что враг ждет прихода Вооруженных сил Украины в областной центр.

Контрнаступление ВСУ на юге: последние подробности

Спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров 12 октября подтвердил освобождение 5 населенных пунктов: "Нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью УНИАН рассказал, что многие оккупанты на юге убегают от ВСУ или даже сдают данные. Но есть вражеские военные, которые хотят продолжать участвовать в боевых действиях.

В американском Институте изучения войны поделились выводами, которые подтверждают данные британской разведки. Украинские защитники развивают контрнаступление на юге. Они продвигаются на северо-западе Херсонщины в сторону Мылового и вдоль западного берега Днепра.

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