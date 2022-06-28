Мужчины в военном подошли к паре посреди улицы.

Жительница оккупированной Макеевки не дала задержать на улице своего мужа для дальнейшей мобилизации в силы "ДНР".

Видео конфликта женщины и российских террористов опубликовано в местном Telegram-канале.

Мужчины в военном подошли к паре посреди улицы. Героиня начала записывать разговор на камеру, уже когда документы ее мужа отобрали "силовики".

В результате боевики подтвердили, что мужчине надо с ними проехаться. На что женщина резко ответила отказом, мол, в Донецке объявлено военное положение без мобилизации.

"Уже задолбали своей войной! Позабирали всех мужиков, всех ребят. Уже половину похоронили мы! Зятя, брата, всех на свете уже! Отдайте документы", - настаивала жительница ОРДО.

За ходом конфликта демонстративно следил темный бус с группой "силовиков".

Боевик начал звонить в "комендатуру", жалуясь, что ему не дают провести задержание мужчины. Между сторонами произошла драка. Потом мужчине все-таки вручили повестку, заявив, что его ждут на медосмотр.

"Расписывайся по повестке, пойдем по повестке, но не так... забирают... Конечно, из Украины! Да! Да, мы граждане Украины! У нас паспорта украинские", - высказалась женщина.

.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска после захвата Северодонецка перешли в наступление на Лисичанск, где держат оборону ВСУ. Этот город - последний бастион на пути оккупации всей Луганской области.

Враг также пытается отрезать украинские силы от линии снабжения - трассы Бахмут-Лисичанск. Применяют артиллерию, авиацию и минометы.

Вместе с тем русские бьют по украинским городам, не считаясь с жертвами среди гражданского населения.

ВСУ продолжают атаковать вражеские силы на захваченном россиянами острове Змеиный. По обновленным данным, бойцы уже уничтожили три зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С1" захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: