Также сегодня не удалось вывезти мирных людей из сел в Киевской области.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявляет, что в Бердянске остается заблокированным конвой для эвакуации людей из Мариуполя.

Об этом Верещук сказала в видеообращении, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Несмотря на договоренности, сегодня остался заблокированным в городе Бердянск гуманитарный конвой с автобусами для эвакуации из Мариуполя людей, в том числе граждан Турции и Греции, которые не имеют собственного транспорта", - заявила Верещук.

Также, по ее словам, не удалось эвакуировать мирных жителей из сел в Киевской области.

"Систематические нарушения режима тишины со стороны оккупационных войск уже второй раз не позволили провести эвакуацию людей из сел Богдановка и Новобогдановка, из села Бобрик в Киевской области", - подчеркнула Верещук.

Вице-премьер отметила, что в связи с введением круглосуточного комендантского времени, эвакуация в Киевской области завтра проводиться не будет.

Ее словам, завтра планируется продолжение работы гуманитарного коридора для Мариуполя, а также начало эвакуации с города Изюм в Харьковской области.

Вместе с тем, Верещук сказала, что прилагаются усилия для освобождения оккупационными войсками представителей украинского местного самоуправления.

"Остается в принудительном плену Мелитопольский мэр Иван Федоров. Стараемся получить более полную информацию о местонахождении Днепрорудненские городского головы Евгения Матвеева и председателя Мелитопольского районного совета Сергея Прими, которых оккупанты похитили 13 марта", - заявила Верещук.

Напомним, сегодня из Мариуполя гуманитарным коридором на частных авто уехало около 20 тыс. человек.

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