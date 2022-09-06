Алексей Арестович считает, что ядерный шантаж Россия ведет для склонения Украины к переговорам.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о тревожной ситуации вокрух захваченной оккупантами Запорожской АЭС.

Об этом он высказался во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным.

"Перспектива вокруг ЗАЭС сложная. По некоторым данным там лег последний реактор, питавший станцию и она чуть ли не на дизелях сейчас работает. Это опасно - дорога к Фукусиме и Чернобылю", - заявил Арестович.

При этом он добавил, что даже атомщики дают противоречивую информацию.

"Перебили сегодня последнюю ЛЭП, которая питала и они сели на дизеля. Они на них могут просидеть максимум десять дней при самом оптимистичном варианте, но дальше кончится топливо, которое питает. Линию не могут восстановить, потому что идут постоянные обстрелы. Это мутная история, котоая в ближайшие два-три дня проявится", - рассказал советник ОП.

Арестостович заявил, что пока сигналы "самые нехорошие".

"Там российские войска, которые шантажируют мир ядерной угрозой, создавая все условия для этого и обстреливая территорию станции. Миссия МАГАТЭ линию электропередач, которая по станции расходится, посмотрела? Попытки переключить станцию на питание Крыма и отсечь от украинской энергосистемы. Это все дурные эксперименты, полную ответственность за которые по международному законодательству несет российская сторона", - сказал Арестович.

Также он считает, что этот ядерный шантаж Россия ведет для склонения Украины к переговорам.

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

Как сообщили в НАЭК "Энергоатом", в течение последних трех суток российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской АЭС. В результате были повреждены и отключены линии электропередачи.

5 сентября в результате пожара, который произошел из-за обстрелов, отключилась еще одна ЛЭП - последняя, которая соединяла узел ЗАЭС/ЗаТЭС с энергосистемой Украины. Как следствие – разгружен и отключен от сети единственный работающий энергоблок №6 питает собственные нужды ЗАЭС.