Эксперты говорят, что так российские оккупанты пытаются защитить себя от ударов беспилотников.

Пророссийские захватчики из сепаратистского ополчения опубликовали в соцсетях видео, на котором они атакуют позиции ВСУ на скоростных мотоциклах. Скорее всего, такую операцию провели так называемые силы ополченцев из батальона "Заря", что на оккупированной Луганщине. Таким образом российские войска пытаются адаптироваться к угрозам, которые создают украинские ударные дроны, пишет Business Insider.

На видео можно увидеть, как несколько солдат на мотоциклах едут по пересеченной местности. В публикации сепаратисты отметили, что их штурм был "успешным". В то же время изданию Business Insider не удалось самостоятельно проверить место и время съемки видео.

"Использование мотоциклов, которые не имеют защиты для водителей, может быть очень рискованным. В инциденте, произошедшем в конце прошлого года, российские военнослужащие противовоздушной обороны на мотоциклах в Крынках Херсонской области были преследованы и убиты (видеозапись удара содержит графические изображения) украинским дроном с видом от первого лица, начиненным взрывчаткой", - говорится в материале.

В то же время пророссийский военный репортер Александр Сладков заявил, что такая демонстрация мотоциклов сделает их "самым популярным видом транспорта" для российских войск на фронте в ближайшие месяцы.

В свою очередь в военном журнале Army Recognition написали, что таким образом российские войска пытаются противодействовать росту использования украинских дронов, увеличивая скорость и движение, чтобы было сложнее навести на оккупантов БпЛА.

"Сейчас, на третьем году полномасштабного российского вторжения, FPV-беспилотники стали повсеместными на поле боя. Многие из этих дронов способны нести несколько килограммов взрывчатки. Российским войскам приходится находить все более изобретательные способы избегать ударов, одновременно осуществляя атаки на украинские позиции", - добавили в публикации.

Использование оккупантами мотоциклов на фронте: что известно

Как писал УНИАН, нацгвардейцы взяли в плен российского морпеха, который пытался штурмовать украинские позиции на мопеде.

"Во время работы одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти ближе и провести разведку", - рассказали в Нацгвардии.

В ведомстве рассказали, что пленному оккупанту 43 года, он служил по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ. Уже с сентября 2023 года воевал в Донецкой области.

"По словам пленного, был призван на должность водителя, однако, затем был переведен в штурмовое подразделение", - добавили в сообщении.

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