Сейчас у россиян нет достаточного количества ПВО для защиты своих объектов.

Российские гражданские аэропорты должны остановиться и не совершать полеты, пока не заработает хотя бы один украинский аэропорт. Об этом в эфире "Radio NV" заявил эксперт по авиации Богдан Долинце, комментируя ночную атаку беспилотников по территории РФ.

"Увеличение количества беспилотников, которые одновременно атакуют российские объекты - это достаточно хороший знак. И стоит ожидать в будущем продолжения его роста. Наверное, наиболее эффективным могут быть удары, когда Москву или Подмосковье будут атаковать несколько сотен беспилотников одновременно", - сказал Долинце.

Он также отметил, что Россия не имеет достаточного количества систем ПВО, чтобы закрыть большинство объектов военной инфраструктуры на своей территории. В частности, это касается и Москвы.

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"К 2022 году общее количество систем "Панцирь-С" насчитывало чуть больше сотни единиц. Это не так много. Для того, чтобы закрыть достаточно крупные объекты, как город Москва, надо от 30 до 40 таких систем развернуть. И это дополнительно к другим системам ПВО, таким как С-300 или С-400", - добавил эксперт.

Он также пояснил, что Россия имеет собственное производство боеприпасов для систем ПВО. Кроме того, еще со старых времен у Москвы есть большие запасы ракет к ПВО на складах, отметил эксперт.

"Если говорить о системах С-300 и С-400, то это системы именно противовоздушной обороны. И они не эффективно работают против небольших БПЛА. Но если мы говорим о современных реактивных БПЛА или так называемых беспилотниках-сверхлегких крылатых ракетах, то это именно те цели, по которым работают данные системы. И конечно же, надо наращивать производство, чтобы делать хотя бы несколько тысяч единиц запущенных по территории РФ таких изделий в месяц. И тогда через полгода Россия действительно почувствует дефицит ракет к системам ПВО", - пояснил Долинце.

Ночная атака по РФ: что известно

Российские власти заявили об атаке украинских беспилотников по нескольким регионам России, в том числе и по Москве. Отмечается, что это была самая большая атака БПЛА за время полномасштабной войны - по данным Минобороны РФ, за ночь было якобы сбито 337 украинских БПЛА.

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