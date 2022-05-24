Российская Федерация наносила не раз ракетные удары по Одессе и области. Ситуация в городе и области напряженная.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает о ситуации в Одессе и области во вторник, 24 мая 2022:
05:15 В Одесской области остается очень высокой вероятность ракетных ударов со стороны российских оккупантов. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он напомнил о запрете посещать Черноморское побережье и проведении в регионе контрдиверсионной работы.
В то же время, по его словам, скоро будет принято определенное решение по деблокированию Одесского порта, который сейчас блокируют оккупанты.