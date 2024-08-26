Российская атака могла быть еще мощнее, отметил аналитик.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что сегодняшняя атака РФ по Украине планировалась изначально на День Независимости нашей страны, а удары были синхронизированы так, чтобы нанести как можно больше вреда гражданскому населению.

Об этом он рассказал во время эфира телемарафона. По его словам, эту массированную атаку враг планировал на День Независимости Украины, однако она была отсрочена благодаря упреждающим ударам по военным объектам врага, которые в последние недели наносили Силы обороны. Если бы не это, по Украине, возможно, было бы запущено еще с десяток "Кинжалов". То есть, как отметил эксперт, россияне не смогли сегодня использовать весь потенциал, как они планировали ранее.

"Россияне не имели возможности качественно подготовиться к тому, чтобы именно на 24 августа устроить нам День Независимости, как они это понимают, - как понимают настоящие маньяки. И поэтому они это отсрочили...", - сказал Коваленко.

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Он подчеркнул, что совершенно очевидно - атака, хотя и отсрочена, но она планировалась заранее так, чтобы большое количество дронов и ракет находилось в воздухе одновременно и терроризировало украинцев, независимо от того, в каком регионе страны они живут. В частности, ракеты были запущены даже по Закарпатью, куда они долетают очень редко.

Коваленко отметил, что эта атака - настоящий террористический акт, направленный по гражданскому населению и энергетическим объектам, по жилой застройке, умышленное убийство гражданских. Это сделано, чтобы внести максимальный хаос, панику среди общества. Аналитик обратил внимание на время запуска дронов-камикадзе и ракет. В частности, по его словам, враг запускает "Шахеды", как правило, с 20.00 до полуночи, но сегодня это произошло позже. В то же время определенные ракеты, в том числе "Калибры", в понедельник запущены примерно в период с 7.00 до 8.00. По мнению Коваленко, это сделано для того, чтобы синхронизировать удары дронов и ракет, которые между собой отличаются по скорости.

"Это сделано, чтобы они как можно дольше оставались в воздухе, максимально эффективно прорывали ПВО Украины. То есть это запланированная террористическая атака почти по всей территории Украины", - подчеркнул обозреватель. Он добавил, что ракеты "Калибр", в зависимости от модификации, могут наносить удары на расстояние 1,5 тыс.-2 тыс. км.

"Если мы говорим об их базировании в "Новороссийске", они охватывают своей дальностью всю территорию Украины. Чтобы максимально нивелировать их возможность наносить удары по Украине, носители надо выгнать к Каспийскому морю", - подчеркнул Коваленко.

Важные новости Украины - сегодня об этом сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 августа армия РФ начала атаковать Украину дронами типа "Шахед", а утром запустила ракеты с бомбардировщиков и ракетоносителей, находящихся в Черном море. В результате ударов страны-агрессора повреждены энергетические объекты в ряде регионов Украины, в нескольких областях есть жертвы среди мирного населения.

В частности, в Луцке захватчики дроном попали в жилую пятиэтажку, где погиб человек. Также есть погибшие и пострадавшие в Запорожье, Одесской области и в Днепропетровской области.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, есть много повреждений энергетических объектов. Всюду, где есть отключения электричества, уже продолжаются восстановительные работы.

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