В РФ утверждают, что пока нет информации о жертвах или пострадавших в результате дроновой атаки.

В субботу рано утром, 13 июля, Ростовская область России оказалась под атакой дронами, которая принесла свои плоды.

В результате дроновой атаки в Цимлянском районе региона произошел пожар на нефтебазе, пожаловался местный губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. По словам вражеского чиновника, инцидент случился около 04:00, и, якобы нет информации о пострадавших или жертвах.

"Пожару присвоен 3 ранг (в крупных гарнизонах выделяют 5 рангов, 3-й вводится в случае сложной ситуации, - Ред.). На месте работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники", - поделился губернатор.

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Беспилотник был сбит в Ростовской области, и его осколки упали на территории предприятия, на которой хранились дизельное топливо в бензин марки АИ-95 и АИ-92, говорится на канале Mash. "Четыре часа утра. Цимлянск. Что-то взорвалось сильно", - рассказал очевидец.

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После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на нашу землю, на их территории тоже начали происходить огненные инциденты на разных объектах, в том числе на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах.

В частности, 9 июля источник УНИАН сообщил, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Служба безопасности нашей страны атаковали нефтебазу в городе Калач-на-Дону (Волгоградская область России).

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