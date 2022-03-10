Привлеченные к запланированному штурму Одессы российские войска перебазировались в оккупированный Крым.
Об этом в Telegram сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Он отметил, что ночь прошла в регионе спокойно.
"Черноморские российские кадры перебазировались сейчас к мысу Тарханкут и на озеро Донузлав. И пока не намерены высаживать десант на наше морское побережье, потому что знают, чем для них это закончится", - сказал Братчук.
По его словам, на южном направлении обороны враг сдержан на позициях Херсон – Николаев – Кривой Рог – Вознесенск – Новая Каховка.
За последние двое суток системами ПВО уничтожены четыре российских самолета Су-25 и два вертолета противника.