Этот вопрос является достаточно дискуссионным в Украине.

В Сухопутных войсках ВС Украины оценили, законно ли мобилизовать осужденных в армию через амнистию - на примере того, как сейчас поступает Россия.

По словам председателя Совета резервистов Ивана Тимочко, это невозможно сделать из-за отсутствия законов, которые бы регулировали такие моменты. В то же время, если осужденный сам изъявляет желание идти в ВСУ, то мобилизация этой категории украинцев - вполне нормальная вещь, подчеркнул он в эфире Espreso.

"Мы все граждане Украины, и осужденные не исключение. Есть также люди, которые были заключены, и с них потом сняли судимость", - напомнил он.

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Тимочко подчеркнул, что Украина почему-то решила перенять негативный опыт РФ по вопросу мобилизации заключенных через "помилование". Однако там есть где разгуляться: ведь вражеская пенитенциарная служба имеет более 600 тысяч человек.

"У нас немного другая ситуация. Если мы говорим о добровольном желании, то мобилизация осужденных вполне нормальная вещь. Если же говорить конкретно об амнистии через мобилизацию, то соответствующих законов под это у нас нет", - сказал Тимочко.

Он подчеркнул, что сейчас по вопросу - мобилизовать таких людей или нет - все еще продолжается общественная дискуссия. Впрочем, даже если бы на это было согласие, процедурно осуществить это невозможно, сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, что нет четких законов и алгоритмов, есть еще один важный вопрос - куда именно таких украинцев отправлять служить, считает он.

Комитет Рады одобрил мобилизацию осужденных

Накануне Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности одобрил законопроект 11079-1 по мобилизации осужденных в Украине. То есть, в ВСУ смогут забирать мужчин, которые имеют судимость или находятся в тюрьме, если парламент одобрит дальше закон. В то же время в документе прописаны исключения относительно преступлений, которые считаются недопустимым для службы в армии. Среди них перечисляются изнасилование, педофилия и тому подобное.

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