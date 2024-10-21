У экс-заключенных на фронте мотивации более 200%, - 93 бригада 'Холодный Яр'

Этот личный состав четко понимает поставленные задачи и ответственность, которая на них возложена, говорят в бригаде.

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" рассказала о Стрелковом специализированном батальоне, в состав которого входят бывшие заключенные.

"Когда они приходят к нам, у нас есть правило: ваше прошлое - это исключительно ваше прошлое, вы перешли этот этап и начинаете все с нуля", - говорят командиры из 93-й бригады.

В бригаде отмечают, что все новобранцы из числа бывших заключенных понимают поставленные задачи и то, куда они пришли. Более того, личный состав из числа бывших заключенных имеет высокую мотивацию.

Видео дня

"Мотивация у ребят более 200 процентов, ведь они прекрасно осознали, куда пришли и что от них требуется. В конце концов, все зависит от них - война такая штука, что постоянно надо учиться и заниматься", - говорит инструктор с позывным "Шалапай".

Один из воинов стрелкового батальона с позывным "Канс" с 2014 по 2017 год участвовал во всех боевых действиях на фронте, кроме Иловайска, в частности защищал Донецкий аэропорт. Военный говорит, что война с тех пор изменилась, но костяк подразделения сильный.

"Каждый имеет право на ошибку. 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" дает шанс эту ошибку исправить", - подчеркивают в бригаде.

Мобилизация осужденных в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина активно привлекает заключенных к войне против российских захватчиков. Новобранцы воюют на горячих направлениях. Осужденные за различные преступления, они воспринимают свою службу на защите Украины как искупление и шанс на новую жизнь без судимостей.

В составе 3-й ОШБр воюют бойцы из числа бывших осужденных после специального курса военной подготовки и в основном это мотивированный хороший личный состав, рассказал экс-командир Азова, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Вас также могут заинтересовать новости: