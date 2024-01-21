По словам военного, многие боятся идти воевать, потому что ничего не умеют и верят в миф, что в армии ничего нет и там ничему не учат.

Командир 1-го механизированного батальона 3 ОШБр "Бот" отметил, что проблема мобилизации в Украине заключается в том, что нет диалога между ТЦК и обществом.

"Нет диалога ТЦК с обществом. Мы строим диалог с обществом, с рекрутами через выучку. Люди приходят и сразу идут на выучку, мы сразу их обучаем. И так и строится вся наша работа и почему к нам идут рекруты, по-другому нельзя. И ТЦК лучше бы организовывали тотально выучки для тех, кто хочет научиться и кто готов", - сказал он в интервью журналистке Янине Соколовой.

На самом деле, по словам военного, многие боятся идти воевать, потому что ничего не умеют и верят в миф, что в армии ничего нет и там ничему не учат.

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"На самом деле есть не только в 3 штурмовой бригаде, но и много других разных курсов по разным специальностям. Здесь уже многое зависит от человека. Если человек хочет выучиться и стать специалистом, армия дает возможности", – подчеркнул он.

Что касается снаряжения и оружия от государства, то, как считает "Бот", если оно не устраивает, то можно его купить самостоятельно.

"Для украинцев было традиционно самому себя собирать на войну еще с казацких времен. Казаки сами себе все покупали", – добавил командир батальона.

Мобилизация в Украине - последние новости

11 января Кабинет министров отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение в Верховную Раду. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии, в частности, электронные повестки, изъятие у предпринимателей авто, призыв инвалидов третьей группы и прочее. В Офисе президента заверили, что закон будет принят в любом случае.

Офицер управления 12 бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Дмитрий Андрющенко считает, что для построения профессиональной армии, которая будет качественно выполнять боевые задачи, надо подготовить человека, спросить, где он себя видит в войске, а уже потом предоставить ему квалифицированную военную профессию согласно его навыкам.

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