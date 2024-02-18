В Украине возрастная категория в 30 минус больше всего уклоняется от воинского учета и от службы в армии, считает эксперт.

Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран войны Украины против РФ Евгений Дикий заявил, что идеальный солдат по возрасту 25-35 лет, поскольку это люди, которые достаточно здоровы психологически и еще здоровы физически.

"Идеальный солдат, с моей точки зрения, это мужчина около 30 лет. "Вилка" по возрасту составляет 25-35 лет. Это уже люди, которые достаточно здоровы психологически но еще здоровы физически. Это собственно идеальный боец", - отметил он в эфире телемарафона.

Дикий подчеркнул, что Украине надо обеспечить призыв этой возрастной категории, но он пока не видит, что этому способствует.

Видео дня

"Формальное уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет ну простите это смешно. Если бы у нас уже воевали все мужчины 27-30 лет, то тогда уменьшение до 25 лет как-то бы влияло. Но у нас другая ситуация. У нас именно возрастная категория в 30 минус больше всего уклоняется вообще от воинского учета и от службы в войске. То есть что-то нужно делать именно с уклонением. А, к сожалению, то, что я пока вижу в законопроекте с уклонением вообще не борется", - сказал эксперт.

Законопроект о мобилизации - главные новости

7 февраля Верховная Рада проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Ко второму чтению будут вноситься поправки.

7 февраля ветеран АТО Евгений Дикий сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации отсутствуют "реальные" наказания за уклонение от мобилизации. Из-за чего, по его мнению, законопроект надо дополнять.

Вас также могут заинтересовать новости: