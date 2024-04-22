Военнообязанные смогут через сервис узнать о своих персональных данных и уточнить их.

Электронный кабинет военнообязанного в Украине должен заработать до 17 июня. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на принятый на днях Верховной Радой закон о мобилизации.

Отмечается, что правительство должно принять акты, которые позволяют военнообязанным пользоваться Электронным кабинетом для уточнения данных и знакомиться с уже имеющейся о них информацией в Реестре военнообязанных "Оберег" через такой кабинет.

"Так, военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа президента об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК по месту своего пребывания или нахождения", - уточняет издание.

При этом переходные положения нового закона устанавливают, что граждане Украины, которые подлежат постановке на воинский учет, находятся на воинском учете призывников или в запасе ВСУ, в запасе СБУ, разведывательных органов Украины или проходят службу в военном резерве, будут обязаны уточнить свои персональные данные через ЦПАУ или через Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в ТЦК.

"Закон о мобилизации предусматривает именно обязанность, а не право уточнить данные о мобильном телефоне и реальный адрес. Вместе с тем, варианты, какой способ выбрать для такого уточнения - на выбор самого человека. Так, закон предусматривает вместо "физического" визита в ТЦК альтернативу - ЦПАУ или Электронный кабинет. Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста фактически создается на каждое такое лицо автоматически путем сопоставления данных из разных реестров. И в дальнейшем уже право человека - пользоваться таким кабинетом или нет", - отмечает СМИ.

Кабинет военнообязанного: что стоит знать

Недавно в Минобороны назвали функции электронного кабинета военнообязанного, создание которого предусмотрено новым законом о мобилизации. Одной из них является подтверждение бронирования.

Кроме того, благодаря сервису не нужно будет идти в ТЦК и СП, а также можно будет обновить свои данные.

Как отметили в оборонном ведомстве, государство должно понимать, сколько людей можно будет мобилизовать, какое у них состояние здоровья и какие военно-учетные специальности имеют эти люди.

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