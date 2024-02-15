Речь идет также о тех, кто находится на свободе и имеет судимость.

В новом законопроекте Кабмина о мобилизации предлагают разрешить мобилизацию осужденных по их желанию. Однако Министерство юстиции предлагает "более радикальные шаги".

В эфире телемарафона глава ведомства Денис Малюська заявил, что вопрос не в разрешении служить и не в том, сколько будет желающих среди осужденных.

"Никто их не планирует спрашивать. По крайней мере, такова наша позиция. Это обязанность каждого гражданина - защищать государство", - подчеркнул министр.

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По его словам, если гражданин когда-то совершил преступление, получил наказание и теперь находится или всегда находился на свободе, это не является поводом для того, чтобы не защищать родину.

"В любом случае решение о том, чтобы мобилизовать или не мобилизовать гражданина с судимостью, должен выносить не такой гражданин, а наши органы ТЦК, которые занимаются комплектованием армии. Это наша позиция и мы будем просить депутатов поддержать это", – сказал Малюська.

Он добавил, что речь идет о "десятках тысяч людей".

"Откровенно не понимаю, почему все обязаны защищать государство, и это почетная обязанность, а тот, кто когда-то давным-давно совершил преступление, даже самое мелкое, почему он вдруг родину защищать не обязан?", - пояснил свою позицию министр.

Кроме того, Минюст занимается наработками и в другом вопросе – относительно тех, кто заключен в тюрьму. В этом случае подход будет "немного другим". Малюська отметил, что в ведомстве хотят предоставить возможность ТЦК определять, кто им нужен, а кто нет.

Мобилизация в Украине

Доктор экономических наук Андрей Длигач предупредил, что новая масштабная волна мобилизации в Украине приведет к экономическому коллапсу в стране.

В то же время подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ отмечает, что Украине нужна тотальная мобилизация.

УНИАН называл диагнозы, с которыми не заберут в армию с 1 февраля. В частности, отсрочка от армии возможна, если человек призывного возраста попадает под соответствующую категорию.

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский убежден, что в этом месяце его не примут.

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