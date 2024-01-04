В случае каких-то оговорок пограничники откажут в пересечении границы.

В последнее время фиксируется увеличение попыток использования мужчинами поддельных документов.

Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос об усилении проверок на границе, в частности, об обращении Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца о проверке законности действий сотрудников пограничной службы.

Демченко напомнил, что по правилам пересечения границы, мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, в целом запрещено покидать страну, кроме тех категорий, которые имеют право это делать.

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По его словам, правилами пересечения границы, определено, что ее может пересекать и ряд категорий мужчин-военнообязанных, которые не подлежат призыву по мобилизации, то есть те кто имеют отсрочку. "Поэтому пограничники могут проверять и документы из территориальных центров комплектования, которые бы фиксировали то, что у человека есть отсрочка от призыва", - отметил спикер ГПСУ.

Он сказал, что в последнее время есть много попыток нарушения правил пересечения границы. "Мы видим увеличение попыток использования мужчинами поддельных документов, фальшивых документов или же цель их поездки не соответствует той, которая определена правилами пересечения границы, в частности, по перевозке грузов, пассажиров или перевозке гуманитарных товаров", - сказал Демченко. По его словам, во время тщательной проверки пограничники могут выяснить, что мужчины едут совсем с другой целью, а не той, что определена в правилах. "Поэтому на основании изучения или документов, или цели поездки пограничники имеют право отказать человеку в пересечении границы. И сейчас мы тщательно проверяем все условия. Все документы, которые предоставляют мужчины на контроль, которые бы позволяли им пересечь границу. В случае каких-то оговорок пограничники, конечно, откажут такому лицу в пересечении границы", - подчеркнул Демченко.

Мобилизация в Украине

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что проверит действия сотрудников пограничной службы на законность, поскольку люди жалуются, что пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью, многодетных родителей, водителей, участвующих в перевозке гуманитарного груза, а также требующих показать военно-учетные документы с записью об отсрочке от мобилизации.

Он сообщил, что направил срочное письмо в ГПСУ с просьбой предоставить перечень документов, которые требуют у граждан при пересечении государственной границы, а также объяснить правовые основания такого требования.

Омбудсмен напомнил, что государственные органы не должны превышать служебные полномочия.

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