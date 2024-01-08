По его словам, в Украине инженерные профессии теряют свою ценность, а найти нормальных специалистов, которые помнят что-то после института и развивались как специалисты, очень сложно.

Военнослужащий ВСУ и бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко считает, что парламенту нужно разработать механизм альтернативной военной службы для инженеров.

"Если ты квалифицированный инженер, то не идешь на передовую, а работаешь по специальности. Это действительно очень нужно, потому что производства загибаются от кадрового голода. Конечно, я моделирую принцип преодоления проблемы, над этим надо серьезно подумать", - сказал он в интервью Телеграф.

По его словам, в Украине инженерные профессии теряют свою ценность, а найти нормальных специалистов, которые помнят что-то после института и развивались как специалисты, очень сложно.

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"Например, из физически здоровых мужчин, можно сделать пехотинцев. Но только из 5 или даже 10 процентов можно сделать настоящих инженеров. Мне известно немало случаев, когда люди, которые могли бы быть полезными для защиты Родины в тылу, калечатся на фронте из-за неэффективного использования их навыков и возможностей. Поэтому нам следует применять жесткий и прагматичный подход, чтобы не отправлять всех на передовую", - пояснил он.

Мобилизация в Украине - мнения

Адвокат Роман Лихачев рассказал о своем видении, как можно провести в Украине мобилизацию без лишних хлопот. Он считает, что этим вопросом должны заниматься центры предоставления административных услуг, а эффективным инструментом стало бы "Дия".

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