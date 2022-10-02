Первая волна мобилизованных в России - "смертники", поделился эксперт.

Российская Федерация отправляет в Украину неподготовленных мобилизованных, поскольку на фронте "катастрофическая ситуация с личным составом".

Первая волна мобилизованных - "смертники", в ближайшее время первые партии должны отбыть на фронт, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью журналисту и основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Получилось так, что пока они разносили повестки, они прекратили скрытую мобилизацию. Военкоматы не справились. Они не смогли решать две задачи одновременно", - отметил собеседник.

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Жданов добавил, что "возникла пауза", и противник перестал перебрасывать на украинскую территорию прихвостней по линии "скрытой мобилизации". По его словам, в то же время потери России значительно возросли в результате контрнаступления Украины.

"На сегодняшний день, если мы смотрим сводку потерь, то российские войска несут потери где-то в среднем до батальона в сутки, около 500 человек плюс-минус. БТГ (батальонная тактическая группа - Ред.) в сутки. 10 суток - 10 БТГ. Это дивизия. Все, ее нет. Ее надо срочно пополнять. Поэтому первая партия мобилизованных уедет на фронт. Их просто бросят в окопы, как в 1941 году", - добавил собеседник.

Частичная мобилизация в РФ 2022 - самые важные новости

21 сентября российский президент Владимир Путин говорил, что в этот день в РФ стартует частичная мобилизации военных, которые находятся в запасе.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. Позже в росСМИ появилась информация, что в ряды армии могут попасть более чем миллион человек.

После этого в сети не раз сообщали, что повестки получают не только военные, пребывающие в запасе.

В Дагестане проходили мощные протесты против мобилизации, полиция применила силу против участников акций, были задержаны более 100 человек.

Пр сведениям западных СМИ, после того, как Путин, объявил мобилизацию в России, более 200 тысяч человек уже покинули страну.

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