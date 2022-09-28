По его словам, российский военно-промышленный комплекс при всех своих потугах не справляется и не справится с обеспечением для своей армии.

В длительной войне Украина одержит победу над российскими оккупантами. Вооруженные силы Украины имеют лучшее тыловое обеспечение, чем захватчики.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Эспрессо.

"Я считаю, что планы, которые реализовывались нашим военно-политическим командованием, будут и в дальнейшем выполняться. Война - это вопрос и тылового обеспечения. И Вооруженные силы Украины имеют гораздо лучшее тыловое обеспечение, чем российская армия. Украина получает финансовую и военную помощь. Российский военно-промышленный комплекс при всех своих потугах не справляется и не справится с обеспечением для своей армии", - пояснил он.

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По словам эксперта, мобилизация в России принципиально не изменит ситуацию на войне.

"Наши действия на Харьковщине прекрасно продемонстрировали эффективность и планирование профессиональных военных операций. Я не думаю. мобилизация в РФ принципиально изменит ситуацию на фронтах. Поэтому, если бы российское командование не пыталось изменить ситуацию, это только приведет к деморализации российских войск. Поскольку к мобилизации в РФ, регулярные российские войска сдавались и бежали с поля боя, так и новомобилизованные будут сдаваться", - подытожил Мусиенко.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации российских военнослужащих запаса. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отправить на войну планируют около 300 тыс. человек.

По данным разведки Британии, страна-оккупант может отправить на линию фронта в войне против Украины мобилизованных с минимальной военной подготовкой.

27 сентября, в ГУР МОУ сообщили, что в России ужесточаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

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