Силы обороны Украины продвигаются вперед и освобождают украинскую землю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что относительно ситуации на фронте будут хорошие детали.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

"Что касается фронта, то скажу коротко, и пока без деталей, хоть они будут и хорошие. Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные Силы Украины начали успешную контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области. В результате вражеские силы вынуждены были бежать, оставляя свою боевую технику и боеприпасы, а также сдаваться в плен.

11 сентября в Балаклее Харьковской области восстановили украинскую мобильную связь.

14 сентября Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ уже освободили на Харьковщине около 8 тыс. 500 квадратных километров территории.

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