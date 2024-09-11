Зеленский: Мы должны идти вперед, пока чужаки не уйдут из Крыма

Президент отметил, что Крым - это часть нашей души и Украина борется за восстановление справедливости и за возможность для каждого крымчанина вернуться в свободный Крым от России и страха.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что надо и в дальнейшем прилагать усилия с целью освобождения Крыма, пока чужаки не уйдут с полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на торжественном открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Сквере мира в Киеве.

Президент сообщил, что этот мемориал открыт на месте, где до недавнего времени был сквер чекистов, которые совершали преступления тоталитарной советской системы - убивали, пытали и совершали насильственные депортации.

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Зеленский отметил, что в 1944 году советская власть совершила абсолютное зло в Крыму - геноцид и депортацию.

Глава государства сказал, что открытие мемориала в честь чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа служит как символ того, что тираны и диктаторы непременно проигрывают.

"Мы открываем мемориал в то время, когда история снова повторяется, когда Крым снова стал полем боя за свободу, за достоинство, за право жить на своей земле. И этот мемориал - это не просто дань прошлому. Это символ того, что мы не забываем и не простим. Тысячи крымских татар были силой выселены из своих домов. Тысячи погибли где-то в этой ужасной долгой дороге, где-то в чужих землях, и они были вырваны с корнем с родной земли", - подчеркнул Зеленский.

Однако, как отметил президент, этот корень "пророс в сердцах их потомков" и "в каждом из нас".

"Мы стоим здесь сегодня, чтобы подчеркнуть миру, что Крым - это Украина, Крым - это наш дом, и мы должны идти вперед, пока чужаки не уйдут из нашего дома", - отметил глава государства.

Он сказал, что открытие мемориала проходит в рамках четвертого саммита международной Крымской платформы.

"Это символ нашего единства и решимости восстановить справедливость. Это так важно", - сказал Зеленский.

Он сказал, что сейчас российская оккупация снова принесла горе в Крым, потому что среди крымских татар и украинцев активисты и все смелые люди попали за решетку за то, что говорят правду и не подчинились российским оккупантам.

"Ление Умерова, Сервер Мустафаев, братья Азиз и Асан Ахтемовы и еще сотни других потомков ранее депортированных и теперь снова подвергаются гонениям и преследованиям. Но оккупанты не смогут нас сломить так же, как не сломали тех, кого депортировали в 1944 году. Крым - это не просто территория. Это часть нашей души. Это земля, где наши люди жили в мире, жили в гармонии, со своей культурой, со своим языком и со своими традициями", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина не просто борется за возвращение Крыма, а борется за восстановление справедливости и за возможность для каждого крымчанина вернуться в свободный Крым от России и страха.

Глава государства уверен, что Крым будет свободным.

"Это наша общая задача и весь мир сегодня вместе с Украиной в этой борьбе", - сообщил Зеленский.

В церемонии открытия мемориала принимали участие иностранные гости, и в частности, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и другие.

Крым под оккупацией - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко высказал мнение, что российские захватнические войска не оставят оккупированный Крым просто так, для его освобождения необходимо будет проводить наземную операцию. Сейчас Украина обескровливает российские силы на полуострове.

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