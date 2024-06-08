Это будет усиление всей авиации Украины, отметил Маломуж.

Французские истребители Mirage 2000 - это мощный парк самолетов, и украинские пилоты могут их достаточно быстро освоить, отметил генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, передает 24 канал.

Отмечается, что для освоения самолетов Mirage опытным пилотам понадобится 3-4 месяца. И эти истребители будут сильным дополнением к американским F-16, которые ожидает Украина.

"Это уже будет усиление всей авиации Украины, потому что поставка F-16 будет поэтапной. 24 единицы - это всего 2 эскадрильи, неполный полк, поэтому надо быстрее дополнить другими самолетами французского и шведского производства. И дальше будут поступать другие партии F-16, но это может занять не один год", - сказал эксперт. Видео дня

Указывается, что истребители Mirage помогу сформировать мощную систему противостояния российской авиации, которая позволит Украине получить преимущества в уничтожении вражеских самолетов и подготовке к наступательным действиям.

Украина получит Mirage 2000-5

Как писал УНИАН, 6 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что передаст Украине истребители Mirage 2000-5. Также он обязался провести соответствующую подготовку украинских пилотов.

"Мы начнем новую программу сотрудничества и объявим о поставках серии Mirage 2000-5 - французских боевых самолетов, которые позволят Украине защищать свою землю и воздушное пространство", - отметил Макрон.

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