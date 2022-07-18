Обстановка в регионе стабильно напряженная, но контролируемая.

На юге Украины за сутки уничтожено 36 российских захватчиков и 2 склада их боеприпасов.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", обстановка стабильно напряженная, но контролируемая.

В частности, враг продолжает обустройство оборонительных рубежей и в ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы украинских ракетно-артиллерийских подразделений.

"Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсонщины. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском огневого поражения в ответ. Наши штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода", - сказано в сообщении.

По информации ОК, по итогам суток и работы подразделений, защищающих юг, потери оккупантов составляют:

36 военных;

2 самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";

3 машины связи стратегического и оперативного звеньев управления;

1 радиолокационную станцию "Подлет";

11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Также подтверждено уничтожение двух складов боеприпасов на оккупированных территориях Николаевщины.

При этом, в Черном море вновь караулят 2 ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 больших десантных корабля.

"Поэтому остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая минная опасность в прибрежных зонах, повышенная – на море; 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", - говорится в сообщении.

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