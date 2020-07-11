Резников: безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет

Резников добавил, что даже самые прозрачные выборы на Донбассе пока ситуацию не изменят.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять много времени.

Об этом он рассказал в интервью Главком.

«Я считаю, что мы сегодня делаем все, чтобы дать шанс «Минску», который давно был потерян – в конце 2015 года. Это вообще ревитализация того, кто уже почил. Не все удается сразу. И поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго», – сказал он.

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Резников добавил, что даже самые прозрачные выборы на Донбассе пока ситуацию не изменят.

«Даже если мы завтра проведем выборы на тех территориях, а это значит, что они будут свободными от оккупационных войск и там не будет незаконных вооруженных формирований, будут развеваться украинские флаги, – эта территория еще долго будет оставаться территорией войны. Как с точки зрения заминирования, так и в ментальности людей», – пояснил он.

По словам Резникова, в ОРДЛО даже некоторые молодые люди скучают по Советскому союзу.

«Так ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовиться», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Резников заявил, что Минские соглашения во многом уже не актуальны, поэтому их стоит пересмотреть.

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