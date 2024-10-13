По данным проекта, после взлета днем 10 октября МиГ-31К на аэродром "Мачулищи" не возвращались.

Российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", вероятно, покинули территорию Беларуси. Об этом сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

В сообщении отмечается, что 10 окбтяря в 15:10 стало известно о взлете двух бортов МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома "Мачулищи". Речь идет об истребителях, которые прибыли в Беларусь 9 и 10 октября.

"Позднее ряд мониторинговых каналов сообщил о посадке МиГов в Мачулищах, мы же в свою очередь это не подтверждали и не сообщали о посадке истребителей", – пишет "Гаюн".

Видео дня

По данным проекта, после взлета МиГ-31К на аэродром "Мачулищи" не возвращались.

"Истребители взяли курс на юг, пролетели мимо Барановичей и затем на восток — в сторону РФ. Таким образом, на текущий момент наиболее вероятно то, что МиГи после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию", – сказано в сообщении.

МиГ-31К в Беларуси

Несколькими днями ранее стало известно, что Россия перебазировала в Беларусь два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". Их не было в Беларуси с 6 апреля 2023 года.

Глава Центра противодействия дезионформации при СНБО Украины Андрей Коваленко тогда отметил, что такой шаг мог быть попыткой россиян сохранить самолеты, которые теперь всегда под угрозой на российских аэродромах.

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