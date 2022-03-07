В условиях продолжающегося вооруженного вторжения российских войск на украинскую территорию правительство Украины прилагает максимальные усилия для обеспечения надежной защиты всех лабораторий на подконтрольных территориях.

Министерство иностранных дел Украины назвало дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Как сообщает МИД Украины, Российская Федерация продолжает распространять дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине.

"После ряда абсурдных заявлений должностных лиц РФ о якобы создании "грязной" ядерной бомбы в нашем государстве российская дезинформационная машина переключилась на тему биологического оружия", - говорится в заявлении.

В МИД обратили внимание, что Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенную российскими пропагандистскими СМИ информацию о якобы "экстренной зачистке следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожении особо опасных патогенов". Минздрав Украины также отметил, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

"Все лаборатории в Украине выполняют единственную общую функцию - индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение, и подпадают под регуляцию в соответствии с международными медико-санитарными правилами", - отмечается в заявлении.

"Вооруженная агрессия РФ значительно ослабила национальную систему биологической защиты Украины. В частности, захватив украинские научно-исследовательские учреждения и практические учреждения санитарно-эпидемиологического профиля на территории временно оккупированного Крыма, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Россия сознательно игнорирует требования относительно предоставления информации о состоянии и местонахождении патогенов, которые хранились на этих объектах и использовались при создании вакцин и в диагностических целях для населения Украины", - говорится в заявлении.

При этом, в условиях продолжающегося вооруженного вторжения российских войск на украинскую территорию правительство Украины прилагает максимальные усилия для обеспечения надежной защиты всех лабораторий на подконтрольных территориях.

"В этом контексте любые попытки РФ захватить биологические материалы являются крайне опасными и могут представлять угрозу как для безопасности, так и для безопасности всей Европы", - заявили в МИД.

В связи с этим сказано, что публичные заявления РФ о якобы разработке биологического оружия в Украине следует рассматривать как дезинформацию и провокацию.

"Украина призывает международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы заставить ее придерживаться международных обязательств, в частности в рамках Конвенции о запрете биологического оружия, и не создавать дополнительных рисков безопасности, связанных с биологическими агентами", - подытоживается в заявлении.