Украинские дипломаты настроены добивать РФ "за каждую украинскую слезу, каплю крови и каждую боль".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил международные компании, которые решили прекратить сотрудничество с Российской Федерацией за последние сутки.

Об этом глава МИД сообщил в социальной сети Facebook.

Глава МИД отметил, что международный бизнес сворачивает взаимодействие с Россией или выходит из России.

"А кто не соглашается - тех активно стимулируем. Даже жесткими методами. Во время войны дипломатия не всегда дипломатична. Главное - результат", - отметил министр.

Также Кулеба перечислил решения международных бизнес-компаний за предыдущие сутки о прекращении или приостановке сотрудничества с РФ.

В частности, авиакомпания Wizz Air отменяет все рейсы в РФ и из нее минимум до 30 октября; финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из России и Беларуси; датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss объявил о выходе; американская Amsted Rail Company закрывает офис в Москве и сворачивает производство подшипников в Саратове; Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах; производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel прекратят из-за нехватки комплектующих; лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на 3,5 млрд долл. за более 100 своих самолетов, которые остались в РФ. По мнению Кулебы, AerCap обязательно выиграет это дело.

Кроме того, аукцион christie's запретил участвовать в торгах клиентам из России и Беларуси.

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service приняло решение отозвать все свои рейтинги России и российских регионов. Кстати, параллельно россияне бегают по миру и пытаются подкупом восстановить утраченные рейтинги российских компаний энергетического сектора, потому что уважаемые рейтинговые агентства лишили их рейтингов, без которых бизнес делать гораздо труднее, а часто вообще невозможно", - отметил министр.

"Каждый на этой войне должен делать свое для победы. Мы будем шаг за шагом дипломатией, но недипломатично добивать Россию за каждую украинскую слезу, каплю крови и каждую боль", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Госдеп озвучил детали разговора Блинкена с Кулебой. Соединенные Штаты, союзники и партнеры будут продолжать наказывать виновных за зверства, совершенные в Украине, отмечают в Госдепе.

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