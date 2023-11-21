Два дня назад ВСУ накрыли скопление оккупантов в момент награждения по случаю ракетно-артиллерийских войск РФ.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению российских военных из 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области.

Как сообщил военнослужащий ВСУ, основатель подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди ("Мадьяр"), это было возмездие за гибель бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области.

По его информации, удар произошел 19 ноября – в день ракетно-артиллерийских войск РФ в момент награждения оккупантов. Россияне тщательно скрывали это место, оно было на опушке леса и замаскировано. Командование бригады опоздало на несколько часов, однако "возмездие было терпеливым".

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"Возмездие. Бумеранг: через две недели после атаки на 128-ю. 810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую", - рассказал "Мадьяр".

По данным военного, в результате удара погибли 25 оккупантов из состава 810-й бригады морской пехоты, еще более 100 - получили ранения. Потери среди командного состава строго засекречены.

"Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма и вокруг главного госпиталя им. Бурденко", - добавил он.

Гибель военных из 128-й бригады в Запорожской области - детали

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты нанесли ракетный удар по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который собрали для награждения во дворе дома. Во время мероприятия были проигнорированы все правила маскировки. Известно о гибели 19 бойцов. Также были ранены гражданские лица.

Следствие по этому делу ведет Государственное бюро расследований. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что виновных в трагедии накажут.

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