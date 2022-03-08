Оккупанты предлагали Терехову "сдать город".

Мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 8 марта, в национальном эфире рассказал, что российские оккупанты пытались подкупить его. Скрин переписки он прикрепил в качестве доказательств.

В сообщении от граждан РФ говорится о том, чтобы Терехов не доводил ситуацию до гуманитарной катастрофы. Для обсуждения гарантий безопасности ему предложили обратиться в определенный Telegram-канал.

На что мэр Харькова ответил очень просто: "Иди на х*й!".

"Я получил то же сообщение, как и чиновники из областной администрации. Я не реагирую на это. О чем мы можем говорить?", - прокомментировал ситуацию Терехов.

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