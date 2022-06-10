Уже было уничтожено несколько единиц "Пионов", однако есть информация, что россияне еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.

Николаев уже три месяца готовится к возможному наступлению россиян.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью"РБК-Украина". Из 480 тысяч человек населения, в Николаеве осталось примерно 230 тысяч.

"Копаемся, заливаем бетоном то, что нужно, готовим различные фортификационные сюрпризы к возможному нападению и, конечно, копим войска для того, чтобы ударить в ответ", - рассказал мэр.

По мнению Сенкевича, в ближайшее время ничего изменится.

"Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии. Все сегодня ожидают перемен на фронте. Я думаю, они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО", - заявил он.

Мэр рассказал - ближе к направлению Николаева россияне подтянули самоходные артиллерийские установки типа "Пион".

"Их дальность, в зависимости от снарядов, которые они используют, составляет до 47 километров. Они их перебрасывают из Крыма в Херсонскую область. Далее вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают стрелять. Они достают до двух районов – отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева... Они просто стреляют в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей", - заявил мэр.

Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов", однако есть информация, что россияне еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Российская Федерация в ближайшие месяцы может осуществить наступление на два украинских областных центра - Николаев и Запорожье.

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