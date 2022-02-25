Президент также заявил, что его семья остается в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский на ночь 25 февраля обратился к украинцам.

Полный текст обращения президента

Ребята, наши защитники! Вы блестяще защищаете страну от одного из самых мощных государств мира.

Сегодня Россия атаковала всю территорию Украины. И сегодня наши защитники сделали очень много.

Защитили почти всю территорию, которая подверглась непосредственным ударам. Отбивают ту, которую врагу удалось занять. Например, Гостомель под Киевом. Это дает больше уверенности столице.

По предварительным данным, мы потеряли за сегодня 137 наших героев – наших граждан. Военных и гражданских.

На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину.

Сотни раненых. Я благодарен всем, кто спасает людей сейчас и помогает сохранять порядок.

Враг наносит удары не только по военным объектам, как заявляет. Но и по гражданским. Они убивают людей и превращают мирные города в военные мишени. Это подло и никогда не будет прощено.

Знаю, что вбрасывают очень много фейков. В том числе и о том, что якобы я уехал из Киева. Я остаюсь в столице. В течение дня я провел десятки международных переговоров, непосредственно руководил обороной. И я останусь в столице. Моя семья также в Украине.

По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Мою семью - как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив Главу государства.

Имеем информацию и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому прошу киевлян: будьте внимательными, придерживайтесь правил комендантского часа. Я остаюсь в правительственном квартале вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти.

Сколько бы разговоров сегодня я ни проводил с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое - нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами.

Но есть и второе – мы остаемся наедине в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся.

Сегодня мы слышали из Москвы, что они все-таки хотят говорить. Они хотят говорить о нейтральном статусе Украины.

Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы.

Я спросил у двадцати семи лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил.

Все они боятся. А мы не боимся. Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии безопасности? Да какие страны их дадут?

Разговаривать об окончании этого вторжения нужно. Разговаривать об остановке огня нужно.

Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, Вашей мудрости.