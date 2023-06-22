В течение недели российские оккупанты пытались возобновить наступательные действия на восточном направлении.

На Мелитопольском направлении в течение недели Силы обороны Украины продолжали наступательные действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович.

"На Мелитопольском направлении в течение недели подразделения Национальной гвардии совместно с другими составляющими Сил обороны продолжали наступательные действия. Также определенные подразделения осуществляли фортификационное оборудование достигнутых рубежей и вели разведку и разминирование в полосах выполнения дальнейших задач", - сообщил он.

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Уршалович также отметил, что в течение недели основные усилия оккупационных войск были сосредоточены на попытках возобновления наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью отвлечения резервов Сил обороны Украины на фоне продолжающегося контрнаступления.

Он рассказал, что на Купянском, Лиманском и Северском направлениях враг проводил безуспешные штурмовые действия на позиции подразделений Нацгвардии, активно применял реактивную артиллерию и авиацию.

"Особенно горячо было в районе Серебрянского лесничества, где противник пытался вытеснить подразделения Национальной гвардии с занимаемых позиций, но неизменно получал достойный отпор", - сказал Уршалович.

19 июня захватчики проводили штурмовые действия на позиции подразделений 5-й Слобожанской бригады, но они были отброшены и уничтожены около 30 оккупантов, а один взят в плен.

Кроме того, 18 июня в районе спорного в плен был взят оккупант из отряда "Шторм-Z".

На Бахмутском направлении гвардейские разведывательно-ударные расчеты продолжали уничтожать технику врага и полевые склады с боекомплектом, постепенно истощая возможности противника вести активную оборону.

Уршалович также рассказал, что на Херсонском направлении в течение недели оккупанты восстанавливали минные поля и передовые позиции, ожидая активных действий Сил обороны Украины.

"На прошлой неделе воины-гвардейцы продолжали наносить потери оккупантам в живой силе и технике. Так, подразделениями оперативного назначения подтверждено обезвреживание 210 оккупантов, из которых более 60 – навсегда", - сообщил он.

Кроме того, уничтожено было, в том числе два танка, боевую бронированную машину и автомобильную технику.

Среди прочего, Уршалович рассказал, что спецназовцы на Лиманском и Донецком направлениях уничтожили около 30 захватчиков, вражеский танк, противотанковую управляемую ракету, противотанковую пушку МТ-12 с расчетом и автомобиль.

Также артиллеристы Нацгвардии в ходе огневой поддержки подразделений Сил обороны, которые оборонялись на Лиманском и вели наступательные действия на Мелитопольском направлении, обезвредили около 140 оккупантов, из которых 44 – убитыми. Авиацией Нацгвардии на прошлой неделе было уничтожено около 20 захватчиков.

Потери оккупантов в Украине

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 650 российских оккупантов. Да, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 222 тыс. 650 человек.

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