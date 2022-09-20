По словам мужчины, его родственники погибли в Изюме во время авиаудара по пятиэтажке.

Продолжают появляться новые подробности военных преступлений, совершенных российскими оккупантами под Изюмом.

Об сообщает Радио Свобода.

Владимир Колесник нашел могилы своих родственников среди захоронения в Изюме. Мужчина сделал именные таблички и развесил их на кресты и на табличках написал просьбу – "похоронить вместе".

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По словам мужчины, его родственники погибли в Изюме во время авиаудара по пятиэтажке.

"Брата нашли в подвале, а тетю с женой брата – на лестничной площадке. Случилось это не сразу, а уже в апреле, когда люди начали разлагаться. Хоронили людей в мешках и без гробов", - рассказал он.

Мужчина также говорит, что его сначала на место массового захоронения не пускали, объясняя это заминированностью территории.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков.

Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено 445 захоронений людей.

По данным уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко, в Изюмском районе обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.