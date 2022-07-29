1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы.

Теракт в Еленовской колонии, где содержались пленные украинские защитники, не был согласован с военным руководством РФ и имел целью сокрытие хищения денежных средств.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Главная цель теракта - сокрытие фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных. Известно, что 1 августа на "объект" должна была прибыть комиссия из Москвы для проверки расходов выделенных средств и условий содержания пленных. Поскольку реальное состояние здания и условия содержания в ней пленных не отвечали требованиям российского руководства, "проблему" было решено путем уничтожения помещения, вместе с размещенными в нем украинцами", - утверждает разведка.

Еще одной целью было увеличение социального напряжения в Украине.

"Учитывая большой общественный интерес к судьбе Героев "Азовстали", по мнению авторов сценария совершенного теракта, смерть Защитников должна привести к росту социальной напряженности в Украине", - считают в ГУР.

Также в разведке сообщили, что к "еленовскому преступлению" причастны наемники ЧВК "Вагнера". Организация и совершение теракта не были согласованы с руководством Министерства обороны РФ.

Еленовское преступление: что известно об убийстве украинских военнопленных в колонии

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Еленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри.

ГУР МО известило, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

"Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников", - отмечает ГУР МО.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев".

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