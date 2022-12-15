Сейчас оснований расслабляться нет.

В Главном управлении разведки Министерства обороны советуют украинцам не привязываться к календарю праздничных дат в вопросе вероятного массированного обстрела Украины.

Такое мнение высказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. По его словам, управление знает, чего ожидать от Российской Федерации, однако "у этой империи зла есть своя логика".

"Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседания ООН, могут быть по понедельникам, средам или четвергам, а могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике. В частности военной или внутриполитической на территории Российской Федерации. Зима будет напряженной. К сожалению, и до Нового года, и после", - сказал Юсов.

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Он добавил, что в Кремле не скрывают намерения бить по украинской энергетической инфраструктуре и в дальнейшем.

"Украина готовится к этому и путем усиления ПВО, и путем усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет", - отметил представитель ГУР.

Массированные обстрелы Украины

Как известно, Россия систематически наносит массированные обстрелы критической инфраструктуры Украины. Всего армия РФ совершила уже восемь волн ракетных ударов.

Вследствие этого в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, а также 40% объектов высоковольтной сети.

Недавно представитель разведки Вадим Скибицкий заявил, что оккупанты могут нанести еще до пяти волн массированных ракетных ударов.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, за такими атаками уже не стоят задачи военного или политического характера.

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