Бойченко рассказал о ситуации в городе.

Российские оккупанты при попытке захватить украинский Мариуполь действовали по методичке немецкого пропагандиста Геббельса, применяя подходы фашистов - блокировали город и лишали его критической инфраструктуры.

Об этом в интервью УНИАН заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

"За первую неделю они разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. С 5-го дня войны мы пытались так или иначе восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день остались без света. Соответственно, мы лишились и тепла.

Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь. Потом они перебили второй ввод, который служил нам резервным источником водоснабжения. Так, на девятый день войны мы остались полностью без воды. После этого они лишили нас газа", - рассказал он.

По словам Бойченко, на следующем этапе (21 марта) путинские террористы уничтожили последний источник связи в городе - город остался в тишине.

"В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", - говорит мэр.

Отвечая на вопрос, как город выживает длительное время без воды, Бойченко пояснил: "Когда была возможность работы коммунальных служб, мы бочками подвозили. У нас есть источники, из которых возили воду. Это было, когда еще центр и левый берег были доступны. Мы привозили воду в другие районы. Очереди выстраивались километровые. Потом пришлось топить снег и собирать дождевую воду. Находили источники. Так сегодня, к сожалению, и живет город".

Как сообщал УНИАН, Организация Объединенных Наций получает "все больше информации", подтверждающей наличие массовых захоронений в окруженном Мариуполе. Ситуация в городе остается абсолютно трагической. Также по данным Мариупольского горсовета, в городе все больше людей умирают от голода.