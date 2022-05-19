Сотрудники Международного комитета Красного креста увидели условия, в которых удерживают украинских воинов.

В оккупированном поселке Еленовка Донецкой области украинских бойцов, вывезенных с мариупольского завода "Азовсталь", посетили представители Международного комитета Красного Креста.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко, сотрудники МККК посетили в оккупированной Оленевке тех воинов-"азовцев", которые выразили желание и разрешение это посещение. Он подчеркнул, что речь идет не о раненых военных.

Власенко сообщил, что сотрудники МККК увидели условия, в которых содержатся бойцы. "Мы никогда не разглашаем условия содержания - мы их обсуждаем конфиденциально с представителями того места, где они содержатся", - заявил Власенко и добавил, что такая практика применяется постоянно, а не только в этом случае.

Он пояснил, что сначала происходит разговор "с представителями этого центра, где они содержатся", если есть замечания к условиям, то просим их устранить. "Если эти замечания не устраняются и на это нет воли представителей того места, где они содержатся, то мы уже говорим с их руководством. Но в медиа мы, извините, об этом не говорим", - отметил Власенко.

Он не уточнил, какое количество бойцов посетили, а лишь подчеркнул, что встречи были только с теми, кто дал на это согласие. "Эта наша услуга, можно сказать, не может быть навязана", - подчеркнул представитель МККК в Украине.

Власенко отметил, что на выходе с завода "Азовсталь" часть украинских военнослужащих были зарегистрированы сотрудниками МККК. По его словам, эта процедура происходит только с согласия людей.

Он отметил, что обычно представители МККК после таких визитов передают записку родственникам. "Как правило, так делается. Я думаю, что это было и на этот раз. Но это можно будет точно сказать после разговора с людьми, которые их посещали", - подчеркнул Власенко.

На вопрос, все ли украинские военные эвакуированы из "Азовстали", Власенко ответил: "Есть ли там люди еще или нет, мы не знаем, потому что не входили туда - на "Азовсталь".

Напомним, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не прекращали попытки захватить завод, на котором вели оборону украинские воины.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться около тысячи бойцов, половина из них – тяжелораненые.

16 мая российские СМИ сообщили, что оккупанты договорились с украинскими защитниками с "Азовстали" об открытии коридора для раненых бойцов в направлении оккупированного Новоазовска.

Позднее командир "Азова" Денис Прокопенко заявил, что "ради сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа".

17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медучреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Для возвращения их домой планируется обмен.

17 мая агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что по меньшей мере 7 автобусов с украинскими защитниками Мариуполя выехали из "Азовстали". По данным журналистов, украинские военнослужащие, которых вывезли в этих автобусах, не ранены. Их точное количество неизвестно.

В МККК заявили, что их сотрудники регистрируют бойцов, покидающих "Азовсталь", в том числе раненых.

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